Шольц отказался считать решение по "Северному потоку - 2" политическим

Процесс сертификации газопровода продолжается
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, что немецкий регулятор (BNA) занимается вопросом сертификации газопровода "Северный поток - 2".
"Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии. Этот процесс продолжается", - сказал Шольц, добавив, что идет множество консультаций (цитата по РИА "Новости").
Канцлер уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому энергетическому законодательству.
Ранее стало известно, что оператору проекта Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии) необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. После этого сертификация газопровода продолжится.
Первую нитку "Северного потока - 2" уже заполнили техническим газом, вторая находится в процессе подготовки. Газопровод проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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