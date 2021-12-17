Шольц отказался считать решение по "Северному потоку - 2" политическим

Процесс сертификации газопровода продолжается

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, что немецкий регулятор (BNA) занимается вопросом сертификации газопровода "Северный поток - 2".

"Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии. Этот процесс продолжается", - сказал Шольц, добавив, что идет множество консультаций (цитата по РИА "Новости").

Канцлер уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта европейскому энергетическому законодательству.

Ранее стало известно, что оператору проекта Nord Stream 2 AG (штаб-квартира в Швейцарии) необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. После этого сертификация газопровода продолжится.

Первую нитку "Северного потока - 2" уже заполнили техническим газом, вторая находится в процессе подготовки. Газопровод проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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