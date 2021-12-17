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МЧС: в России каждый час один человек погибает при пожаре

09:11
  • пятница
  • 17 декабря 2021

И еще один получает травмы

Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал в интервью РБК, что ситуация с пожарами в России хуже, чем во многих странах мира.

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"Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тыс. человек населения - 5,8 погибших на 100 тыс. человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например, США и Германии", - сказал временно исполняющий обязанности руководителя ведомства.

Как уточнил собеседник издания, каждую минуту в России происходит пожар, каждый час погибает один человек, и еще один получает травмы.

По данным МЧС, 76% всех возгораний возникает в жилье. На жилой сектор приходится 97-98% погибших. "Всех спасти мы не можем по определению. И ни одна страна мира, кстати, этого не может. Но из трех мы спасаем двоих", - подчеркнул Чуприян.

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