Абсолютное большинство россиян назвали главной задачей женщины семью

68% считают патриархат традиционным семейным укладом

Как показал опрос компании "Сберстрахование жизни", на результаты которого ссылается ТАСС, 86% россиян считают, что главная задача женщины - заниматься семьей и воспитанием детей.

7,5% отметили, что женщина может совмещать материнство и карьеру, 6,3% заявили о возможности после свадьбы сосредоточиться на профессиональном росте.

Вместе с тем 68% респондентов указали на то, что традиционный семейный уклад предполагает патриархат. При этом в 23% семей главой является мать, в 8% царит равноправие.

"Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%)", - уточнили аналитики.

В Москве респонденты назвали лучшим возрастом для брака 25-26 лет.

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