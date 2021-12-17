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Абсолютное большинство россиян назвали главной задачей женщины семью

09:11
  • пятница
  • 17 декабря 2021

68% считают патриархат традиционным семейным укладом

Как показал опрос компании "Сберстрахование жизни", на результаты которого ссылается ТАСС, 86% россиян считают, что главная задача женщины - заниматься семьей и воспитанием детей.

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7,5% отметили, что женщина может совмещать материнство и карьеру, 6,3% заявили о возможности после свадьбы сосредоточиться на профессиональном росте.

Вместе с тем 68% респондентов указали на то, что традиционный семейный уклад предполагает патриархат. При этом в 23% семей главой является мать, в 8% царит равноправие.

"Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%)", - уточнили аналитики.

В Москве респонденты назвали лучшим возрастом для брака 25-26 лет.

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