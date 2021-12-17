ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чемпионат "Технолидеры Москвы" пройдет в столице

09:09
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Мероприятие для школьников и студентов проведут 18 декабря

В российской столице пройдет чемпионат по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
На форуме в Москве обсудят, как сохранить языковое многообразие России

Как отметила заммэра, мероприятие даст студентам и старшеклассникам шанс представить собственные идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей. Десяти самым сильным командам власти Москвы совместно с инвесторами помогут в реализации своих проектов. На талантливых участников также могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку.

Участвовать в чемпионате будут свыше 50 команд школьников и студентов, которые прошли отборочные этапы. Всего на соревнования заявили 164 проекта.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что участникам чемпионата расскажут, как испытать свой продукт или сервис в реальных условиях и получить при этом обратную связь от пользователей и потенциальных заказчиков.

Конкурсантов также ждут мастер-классы, встречи и консультации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице также готовятся к онлайн-форуму волонтеров, запланированному на 17-19 декабря. Принять участие в форуме приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует данная тема.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Чемпионат "Технолидеры Москвы"
Чемпионат "Технолидеры Москвы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.