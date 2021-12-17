Чемпионат "Технолидеры Москвы" пройдет в столице

Мероприятие для школьников и студентов проведут 18 декабря

В российской столице пройдет чемпионат по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, мероприятие даст студентам и старшеклассникам шанс представить собственные идеи и получить обратную связь от опытных предпринимателей. Десяти самым сильным командам власти Москвы совместно с инвесторами помогут в реализации своих проектов. На талантливых участников также могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку.

Участвовать в чемпионате будут свыше 50 команд школьников и студентов, которые прошли отборочные этапы. Всего на соревнования заявили 164 проекта.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что участникам чемпионата расскажут, как испытать свой продукт или сервис в реальных условиях и получить при этом обратную связь от пользователей и потенциальных заказчиков.

Конкурсантов также ждут мастер-классы, встречи и консультации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице также готовятся к онлайн-форуму волонтеров, запланированному на 17-19 декабря. Принять участие в форуме приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует данная тема.

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