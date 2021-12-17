Коронавирусом в России заболели еще 27743 человека

Зафиксировано 1080 летальных исходов

За минувшие сутки в России зарегистрировано 27743 новых случая коронавируса, передает в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Клинических проявлений не имели 7,6% из них.

"Зафиксировано 1080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37437 человек", - также сообщили в штабе.

Суточный прирост в Москве составил 2755 случаев, в Санкт-Петербурге - 1984, в Подмосковье - 1452.

Всего в России выявлено 10 159 389 случаев COVID-19. Умерли 295104 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram