ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коронавирусом в России заболели еще 27743 человека

11:43
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Зафиксировано 1080 летальных исходов

За минувшие сутки в России зарегистрировано 27743 новых случая коронавируса, передает в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Попова назвала пугающими темпы распространения "омикрона"
Мурашко: среди вакцинированных заболевают около 3,9%

Клинических проявлений не имели 7,6% из них.

"Зафиксировано 1080 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37437 человек", - также сообщили в штабе.

Суточный прирост в Москве составил 2755 случаев, в Санкт-Петербурге - 1984, в Подмосковье - 1452.

Всего в России выявлено 10 159 389 случаев COVID-19. Умерли 295104 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.