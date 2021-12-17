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В Польше пообещали России статус продовольственной сверхдержавы

09:12
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Москва наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции

Россия, которая "когда-то не могла себя прокормить", приобретает статус сильного участника глобального аграрного рынка, считают в Польше.
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Журналист Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) заявил, что рядом с Польшей возрождается продовольственная сверхдержава, отметив рекордные показатели экспорта сельхозтоваров: в 2020 году показатель достиг 30 млрд долларов, в текущем году добавил еще 20%.

В качестве пускового механизма журналист назвал запрет на импорт продуктов из Европы, "последствия которого до сих пор болезненно ощущают на себе, в частности, польские садоводы". Роль сыграл и ряд мер поддержки со стороны государства.

Это открыло дорогу российскому продовольствию на мировой рынок, пишет Щенсняк. В частности, по экспорту пшеницы Россия вышла на третьей место, обогнала Швейцарию по поставкам шоколада.

Как написал польский эксперт в Myśl Polska, если не начнется какая-нибудь война, в ближайшие годы Россия станет сверхдержавой не только в энергетике и ядерной отрасли, но и в экспорте продовольствия.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание федерального и региональных правительств на необходимость повышения доступности продовольствия на внутреннем рынке.

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