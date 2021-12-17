НАТО изучит эффективность воздействия коммуникаций альянса на Россию

В блоке считают коммуникации одним из "элементов сдерживания"

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций объявил тендер на реализацию проекта по оценке "эффективности коммуникаций с целью сдерживания".

В Североатлантическом альянсе намерены выяснить, насколько результативна система коммуникации блока в информационной среде Российской Федерации, исходя из посыла, что коммуникация является одним из "элементов сдерживания".

При этом задачей такого сдерживания в НАТО видят убеждение потенциального агрессора в том, что отрицательные последствия перевесят потенциальную выгоду.

В частности, победителю конкурса предстоит исследовать эффект в информационной среде России саммитов и учений НАТО, публичных заявлений официальных лиц альянса. Исследовать также будут освещение деятельности НАТО в средствах массовой информации и социальных сетях, сообщает RT.

Между тем в России не исключают военный ответ НАТО, если США и страны альянса не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Москву беспокоит перспектива появления в Европе новых вооружений, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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