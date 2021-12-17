В Москве за сутки от COVID-19 поправились 3509 пациентов

За сутки госпитализировано 800 человек

Как сообщил в пятницу оперштаб по контролю за распространением заболевания, за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 3509 человек.

Всего в столице поправились уже 1 828 635 пациентов.

"В Москве выявлено 2755 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 800 человек, скончались 83 пациента. На ИВЛ находятся 528 человек", - добавили в штабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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