В Москве за сутки от COVID-19 поправились 3509 пациентов

За сутки госпитализировано 800 человек
Как сообщил в пятницу оперштаб по контролю за распространением заболевания, за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 3509 человек.
Всего в столице поправились уже 1 828 635 пациентов.
"В Москве выявлено 2755 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 800 человек, скончались 83 пациента. На ИВЛ находятся 528 человек", - добавили в штабе.
Там также напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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