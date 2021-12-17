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Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 62 года

09:00
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Многие военнослужащие встречают профессиональный праздник на боевом посту

Ракетные войска стратегического назначения отмечают 62-ю годовщину со дня основания. Многие военнослужащие встретят профессиональный праздник на боевом посту.

Дежурство по всей стране ежедневно несут около 6 тысяч человек. РВСН - это важный элемент стратегических ядерных сил России, мощное средство обеспечения безопасности в мире. На вооружении - современные  комплексы "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Ярс" и "Тополь М", а с недавнего времени ещё и новейший лазерный комплекс "Пересвет". А в следующем году на боевое дежурство заступит первый полк, укомплектованный межконтинентальными ракетами "Сармат".

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