Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 62 года

Многие военнослужащие встречают профессиональный праздник на боевом посту

Ракетные войска стратегического назначения отмечают 62-ю годовщину со дня основания. Многие военнослужащие встретят профессиональный праздник на боевом посту.

Дежурство по всей стране ежедневно несут около 6 тысяч человек. РВСН - это важный элемент стратегических ядерных сил России, мощное средство обеспечения безопасности в мире. На вооружении - современные комплексы "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Ярс" и "Тополь М", а с недавнего времени ещё и новейший лазерный комплекс "Пересвет". А в следующем году на боевое дежурство заступит первый полк, укомплектованный межконтинентальными ракетами "Сармат".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram