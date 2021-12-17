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Порошенко устроил дебош в прямом эфире

08:30
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Бывший президент Украины объявил, что на финансирование телеканала "Рада" незаконно потратили средства налогоплательщиков

Вынырнул из небытия и навел порядок в Верховной Раде! Петр Порошенко разбудил в себе президента и отправился руководить. Первыми жертвами административного произвола стали ведущие телеканала, который в прямом эфире освещает жизнь Верховной Рады.

Порошенко объявил на всю страну, что на финансирование телеканала "Рада" незаконно потратили средства налогоплательщиков. В Раде и без Порошенко всегда было весело. Правда, к нынешнему созыву главных артистов убрали, но есть что вспомнить. Традиции не убить.

Может быть, Петр Алексеевич стосковался по внимаю прессы, решил напомнить о себе, как о публичной фигуре. Украинский интернет всколыхнула масштабная дискуссия. Самые приличные заголовки в постах: Порошенко в дрова устроил дебош в Верховной Раде.

- Просто перемога уже наступила, поэтому Пэдро кирнул огненной водички!

- У Порошенко нервный стресс! Ему обидно, что клоун его победил! Порох, успокойся, ты "лучший" негодник!

Петр Алексеевич всегда был слаб в этом отношении. Бывало, и в форме главнокомандующего с трудом складывал слова. Бывало, и в гражданском обиходе лыка не вязал. Но тогда многие верили, что он просто утомлен государственными заботами. Шутка ли? Втолкнуть страну в Европу! В плане театральных эффектов украинский политик, конечно, сильно измельчал, ярких импровизаторов почти не осталось.

Самые одаренные, развлекавшие изо дня в день рядового избирателя, кто в отставке, кто на нарах.

Как ни странно, актер-комик, заняв место президента, не так часто давал поводы обвинений в трюкачестве. Но бывали подозрения, что та муха, под которой частенько находился Петр Алексеевич Порошенко, стала посещать и Владимира Александровича.

В Верховной Раде, в целом, довольны. Серые будни законодательной машины несколько разбавил своим экспромтом бывший президент. Такая его перемога. А что к словам Петра Алексеевича не стоит относиться серьезно, так все давно привыкли, что у него в действительности все не так, как на самом деле.

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