"Запад совсем не монолитен": эксперт высказался на тему единства ЕС

Молодые европейцы и старая Европа занимают разные позиции в отношении России

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отношения России и Запада. Насколько един Евросоюз? Играют ли США роль в выработке тактики поведения западных государств в отношении нашей страны? И есть ли шанс у Дональда Трампа вернуться в большую политику? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

"Запад совсем не монолитен. Молодые европейцы – это одна политика. Громкая и агрессивная. А есть старая Европа. И по многим вопросам их мнения расходятся. Если говорить об отношениях с Россией, то Франция, Германия, Италия, Испания не столь категоричны по вопросу санкций, эти страны настаивают на дипломатической работе. Младоевропейцы – надо срочно санкции, никаких дипломатических решений", - сказал эксперт.

Полный комментарий Михаила Таратуты смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram