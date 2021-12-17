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Околонулевые температуры: какую погоду ждать в Москве в пятницу

09:40
  • пятница
  • 17 декабря 2021

К вечеру сформируется сильная гололедица

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала в беседе с РИА "Новости", что в пятницу в Москве ожидаются облачная погода и небольшой мокрый снег.

"Температура в столице будет близка к нулю, по области минус 2 - плюс 2 градуса", - уточнила метеоролог, обратив внимание на то, что такой температурный режим выше средних многолетних значений почти на 6 градусов.

По словам синоптика, к вечеру вся выпавшая влага замерзнет, на дорогах и тротуарах станет очень скользко.

Ветер будет северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление - ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

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