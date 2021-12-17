Орехи и семена: названы продукты, способные продлить жизнь

Следует при этом избегать сладкой газировки и пирожных

Специалист по здоровому питанию Холли Зокколан рассказала в беседе с порталом Express, что залогом долголетия являются витамины и правильный образ жизни.

"Для долголетия и здоровья я бы рекомендовала увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена", - отметила эксперт.

По ее словам, здоровые жиры, которые можно найти в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу, снижают уровень плохого холестерина. Кроме того, в рацион необходимо добавить больше клетчатки - цельнозерновых продуктов, моркови, брокколи.

Избегать же следует продуктов с высоким содержанием сахара. Это касается в том числе сладкой газировки, готовых хлопьев, пирожных.

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