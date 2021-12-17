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В Думе рассказали о выплатах россиянам к Новому году

08:40
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Все выплаты осуществят перед праздниками

До наступления Нового года гражданам России выплатят пенсии, премии, тринадцатую зарплату, пособия. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Парламентарий подчеркнула, что все денежные выплаты производятся перед праздниками. В федеральный бюджет на текущий год уже заложены выплаты январских пенсий в декабре.

Бессараб напомнила, что по трудовому законодательству работающим россиянам выплачивают аванс и зарплату дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В таком случае выплаты должны быть произведены до Нового года.

Помимо обязательных выплат работодатели и власти субъектов Российской Федерации стараются выдать детские новогодние подарки, оказать материальную поддержку многодетным семьям и ветеранам в предпраздничный период, цитирует депутата URA.RU.

Тем временем думский комитет по труду подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. В 2022 году на предложенные комитетом выплаты может быть потрачено 786,2 миллиарда рублей.

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