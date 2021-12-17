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США призывают остановить "пропаганду" Китая в Twitter

09:26
  • пятница
  • 17 декабря 2021

С заявлением выступили 14 конгрессменов

Четырнадцать республиканцев из обеих палат Конгресса Соединенных Штатов заподозрили КНР в распространении дезинформации в Twitter. Об этом они заявили в письме новому руководителю компании Парагу Агравалу.
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"Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении COVID-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", - приводит выдержку из письма РИА "Новости".

Конгрессмены выразили надежду на то, что руководство Twitter займется выстраивание здорового диалога.

В конце ноября в отставку ушел глава Twitter Inc. Джек Дорси. Работавший до этого техническим директором Параг Агравал занял его место.

В Китае соцсеть официально заблокирована.

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