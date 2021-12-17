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Россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию

09:39
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Вложить премию или потратить ее на семью чаще готовы мужчины

Премию по итогам 2021 года каждый пятый участник опроса сервиса SuperJob намерен израсходовать на выплаты по кредитам и другим долгам.
Опрос показал, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Отложить полученные средства на будущее либо инвестировать собираются 12%. Еще 11% хотят пустить премию на будущий отпуск. Столько же потратят тринадцатую зарплату на семейные нужды, а 10% — на подарки.

Также респонденты называли варианты ремонт и покупка мебели, текущие нужды, образование, "на себя", на гаджеты, на деликатесы, на бытовую технику.

Вложить во что-либо новогодний бонус или потратить его на семью чаще готовы мужчины. Женщины более склонны потратить деньги на путешествия, подарки или на себя.

В ходе исследования Райффайзенбанка по 30% опрошенных заявили о намерении использовать премию для накопления, погашения кредитов или приобретения подарков.

При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга сильнее других россиян мечтают об отпуске — на эти цели хотят пустить премиальные 21 и 25% соответственно. 20% москвичей хотели бы потратить тринадцатую зарплату на ремонт, сообщает РБК.

Ранее опрос показал, что 22% опрошенных ждут получения тринадцатой зарплаты в 2021 году. При этом мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин.

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