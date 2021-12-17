Россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию

Вложить премию или потратить ее на семью чаще готовы мужчины

Премию по итогам 2021 года каждый пятый участник опроса сервиса SuperJob намерен израсходовать на выплаты по кредитам и другим долгам.

Отложить полученные средства на будущее либо инвестировать собираются 12%. Еще 11% хотят пустить премию на будущий отпуск. Столько же потратят тринадцатую зарплату на семейные нужды, а 10% — на подарки.

Также респонденты называли варианты ремонт и покупка мебели, текущие нужды, образование, "на себя", на гаджеты, на деликатесы, на бытовую технику.

Вложить во что-либо новогодний бонус или потратить его на семью чаще готовы мужчины. Женщины более склонны потратить деньги на путешествия, подарки или на себя.

В ходе исследования Райффайзенбанка по 30% опрошенных заявили о намерении использовать премию для накопления, погашения кредитов или приобретения подарков.

При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга сильнее других россиян мечтают об отпуске — на эти цели хотят пустить премиальные 21 и 25% соответственно. 20% москвичей хотели бы потратить тринадцатую зарплату на ремонт, сообщает РБК.

Ранее опрос показал, что 22% опрошенных ждут получения тринадцатой зарплаты в 2021 году. При этом мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин.

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