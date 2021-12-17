Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Против выступили США и Украина

Резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма одобрила Генассамблея ООН. За документ проголосовали 130 государств, 49 воздержались. Резолюция рекомендует странам принять необходимые меры, в том числе законодательные, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны. Авторы документа призывают не забывать о преступлениях нацистов и их пособников, а также решительно осуждают осквернение памятников.

Эту инициативу наша страна вносит на голосование каждый год. Традиционно против резолюции выступают США и Украина. И этот раз не стал исключением. Киевские власти уже давно взяли курс на переписывание истории. По улицам украинских городов ежегодно маршируют члены националистических батальонов с символикой СС. Радикалы продолжают осквернять воинские мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. А полиция не спешит расследовать эти преступления.

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