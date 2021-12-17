Генсек ООН призвал вакцинировать 40% населения планеты до конца года

И 70% - к середине 2022-го

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, до конца года должно быть вакцинировано 40% населения планеты.

"Все страны, особенно те, которые обладают потенциалом ответственности, должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса" - цитирует Гуттериша "Интерфакс".

Он уточнил, что на сегодняшний день достичь этого целевого показателя Всемирной организации здравоохранения предстоит еще 98 государствам.

Вместе с тем в 40 странах не вакцинировано даже 10% граждан. Подобную ситуацию генсек ООН связал со “стратегией вакцинного национализма”, проводимой некоторыми членами мирового сообщества.

По словам главы организации, к середине следующего года прививку должно получить уже 70% населения мира.

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