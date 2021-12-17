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Страны G7 определили главную угрозу для человечества

09:40
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Решение нужно найти как можно скорее

Страны "Большой семерки" назвали самую серьезную угрозу для здоровья человечества - это омикрон-штамм коронавируса, сообщается на сайте британского Минздрава.
Попова назвала пугающими темпы распространения "омикрона"

G7 призывает обмениваться имеющимися данными и укреплять сотрудничество между государствами, чтобы решение проблемы было найдено как можно скорее.

Как сказано в совместном заявлении, необходимо обеспечивать равный доступ к диагностике заражения и прививкам.

Впервые штамм "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Эксперты отмечают, что этот вариант отличается увеличенными темпами распространения. Заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные.

России на сегодняшний день подтверждено 25 случаев заражения штаммом "омикрон".

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