Страны G7 определили главную угрозу для человечества

Решение нужно найти как можно скорее
Страны "Большой семерки" назвали самую серьезную угрозу для здоровья человечества - это омикрон-штамм коронавируса, сообщается на сайте британского Минздрава.
G7 призывает обмениваться имеющимися данными и укреплять сотрудничество между государствами, чтобы решение проблемы было найдено как можно скорее.
Как сказано в совместном заявлении, необходимо обеспечивать равный доступ к диагностике заражения и прививкам.
Впервые штамм "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Эксперты отмечают, что этот вариант отличается увеличенными темпами распространения. Заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные.
России на сегодняшний день подтверждено 25 случаев заражения штаммом "омикрон".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram