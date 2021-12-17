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Тюбинг и сноуборд: чем заняться зимой в Москве любителям активного отдыха

10:04
  • пятница
  • 17 декабря 2021

На ВДНХ открыт новый зимний сезон

Поклонники активного отдыха смогут найти себе множество занятий на ВДНХ, где открылся новый зимний сезон. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что на ВДНХ работает самый большой каток в Москве, площадь дорожек составляет 20,5 тысячи квадратных метров. Каток открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Также на ВДНХ можно покататься на тюбинговой горке, освоить сноуборд, посетить музейные пространства, побывать на мастер-классах и экскурсиях.

Есть возможность взять напрокат детские квадроциклы, снегокаты (для посетителей от трех до 14 лет) и зимние велосипеды (от 14 лет). Трасса работает не только в будние дни, но и в выходные и праздничные.

В центре BigWall (павильон № 22) до 30 декабря проходит Московский фестиваль скалолазания. Все желающие — и взрослые, и дети — могут посетить бесплатные мастер-классы для начинающих.

В Доме культуры ВДНХ проходят бесплатные занятия "Оздоровительный цигун". Заниматься можно в любом возрасте, независимо от уровня физической подготовки.

Кроме того, в рамках "Спортивных сезонов" на ВДНХ продолжаются бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, скалолазанию, рогейну, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что самыми значимыми событиями на катке ВДНХ станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре.

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