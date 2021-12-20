Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

В водолеях загорится творческий огонь, девам нужна смена обстановки

Гороскоп на сегодня, 20 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вы привыкли руководить, вести за собой и добиваться своего, даже через отказы. Сегодня вы столкнетесь с обратным эффектом. Запаситесь терпением.

Тельцы

Вам захочется мечтать и делиться своими желаниями с людьми, которых любите. И это правильно: чувства стоит разделять, особенно позитивные. И никакая критика не должна повлиять на ваши планы.

Близнецы

Вы столкнетесь с непониманием, что сильно пошатнет вашу самооценку. Но позвольте себе быть собой, не подстраиваясь под других.

Раки

Привыкая мыслить трезво, вы запрещаете себе эмоции. А они всё же должны выходить наружу, поэтому сегодня не сдерживайте себя. Кому-то это покажется слабостью, но вы всё же выиграете.

Львы

Мир заставит вас снять розовые очки и понять, что вы лишь часть, а не отдельная единица. Найдите в этом преимущества и оберните себе на пользу.

Девы

Вам нужна смена обстановки, хотя бы временная. Только так можно вновь заставить себя дышать. Возьмите с собой вторую половинку и отправляйтесь в короткую, но интересную поездку.

Весы

Ваше непоколебимое спокойствие выручало много раз. Сегодня оно тоже пригодится. Отнеситесь к проблемам как к обычным вещам: завтра они всё равно исчезнут.

Скорпионы

Вселенная просит вас пересмотреть свои взгляды на работу и научиться отдыхать. Вы слишком углубляетесь в задачи, а решение кроется на поверхности.

Стрельцы

Выбирая между семьёй и бизнесом, вы часто отдаете предпочтение второму. Попробуйте сегодня полностью уйти в быт, подарить внимание детям, получить кайф от обычных вещей.

Козероги

С самого утра вас потревожат грустные мысли. Вы привыкли взвешивать за и против, прежде чем что-то делать, поэтому сомнения выглядят неуместными. Подумайте, почему они появились.

Водолеи

В вас загорится творческий огонь: уделите день своим соцсетям или хобби, где полностью раскрываете свой потенциал. И это будет оправдано - вечером ожидайте денежный приток.

Рыбы

Вас ждёт отличное время! Вы полны энергии и точно знаете, чего хотите. Это весомые преимущества для человека, способного преобразить весь мир.

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