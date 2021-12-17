В Москве назвали глупостью разговоры о продаже талибам оружия

Информацию стали распространять западные СМИ

Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА "Новости" прокомментировал появившуюся в западных СМИ информацию о том, что Москва якобы может поставить вооружения запрещенному в России радикальному движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане.

"Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы", - сказал дипломат.

По его словам, американцы оставили талибам столько оружия, "что на две страны хватит".

"Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо", - заметил Кабулов.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о переносных зенитных комплексах, от которых может быть большая беда, если они попадут в руки террористических группировок.

Как добавил Кабулов, в субботу Россия отправит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи.

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