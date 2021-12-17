ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Петербургский полицейский случайно себя подстрелил

10:12
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Ему потребовалась помощь врачей

В Санкт-Петербурге произвел по неосторожности произвольный выстрел и получил травму, пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД.
В Подмосковье полицейский выстрелил в голову 20-летней дочери

"В результате неосторожного обращения с оружием произошел произвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как прежде передавали местные СМИ, инцидент произошел в Московском районе в комнате для чистки оружия. Полицейский выстрелил себе в ногу, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Начата служебная проверка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая
Скорая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.