Петербургский полицейский случайно себя подстрелил

Ему потребовалась помощь врачей

В Санкт-Петербурге произвел по неосторожности произвольный выстрел и получил травму, пишет РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД.

"В результате неосторожного обращения с оружием произошел произвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как прежде передавали местные СМИ, инцидент произошел в Московском районе в комнате для чистки оружия. Полицейский выстрелил себе в ногу, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Начата служебная проверка.

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