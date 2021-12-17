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Водители начнут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

10:23
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Россияне смогут сообщать о нарушениях через приложение

В следующем году в России может появиться приложение, позволяющее штрафовать за нарушение ПДД по фото и видео.

Ожидается, что до 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство России, пишет Autonews.

Новое приложение получит название "Народный инспектор", его создадут на базе "Помощника Москвы". Граждане смогут жаловаться на стоянки в неположенных местах, неуплату парковки и другие стационарные нарушения. Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

По словам эксперта в области фото- и видеофиксации Григория Шухмана, следует также ввести взаимную ответственность для водителей и пешеходов. Приложение, по его мнению, должно блокировать за лжесвидетельство. Например, пешеход может сфотографировать припаркованный автомобиль таким образом, как будто он стоит на газоне. Такого допустить нельзя, подчеркнул Шухман.

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