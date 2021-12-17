"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Ранее итальянский специалист работал в "Челси" и "Интере"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил у себя на сайте, что новым главным тренером команды назначен итальянский специалист Паоло Ваноли.

"Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год", - сказано в сообщении.

Ассистентом Ваноли стал Марко Донадель, тренером вратарей - Марко Дзуккер, тренером по физподготовке - Джампьеро Ашенци. Ваноли сменил у руля красно-белых 51-летнего португальца Руя Виторию.

В 2017 году специалист вошел в штаб Антонио Конте и помогал ему сначала в английском "Челси", а затем в итальянском "Интере".

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