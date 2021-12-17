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По обоюдному согласию: звезда "Секса в большом городе" ответил на обвинения в насилии

10:51
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Криса Нота обвинили сразу две женщины

Две женщины независимо друг от друга обвинили в сексуальном насилии голливудского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе".

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В редакцию журнала The Hollywood Reporter поступили сообщения от незнакомых между собой женщин, которым в настоящее время 40 лет и 31 год соответственно. Первая утверждает, что Нот надругался над ней в 2004 году в Лос-Анджелесе. По словам второй, насилие над ней актер совершил в 2015 году в Нью-Йорке.

Авторы обвинений утверждают, что заговорить именно сейчас их сподвигло возобновление съемок "Секса в большом городе": вновь увидев Нота на экранах, воспоминания вспыхнули с новой силой и женщины, по их словам, не могли больше молчать. Рассказать свои истории раньше они не могли из опасений за работу и карьеру, утверждают женщины.

Крис Нот подтвердил, что встречался с обеими дамами много лет назад, однако категорически отверг обвинения в свой адрес и заявил, что все происходило по обоюдному согласию. Актер заверил, что слово "нет" для него всегда означает "нет" и эту черту он никогда не пересекает. Звезду также интересует, почему столь давние истории всплыли именно сейчас.

Последуют ли за этим официальные действия в правовом поле, не уточняется.

Голливуд демонстрирует политику нулевой толерантности, когда речь заходит о насилии или домогательствах. Такие обвинения стоили карьеры уже не одной знаменитости.

Джонни Деппа больше не хотят видеть на съемочных площадках после суда с бывшей женой. Продюсер Харви Вайнштейн проведет за решеткой 23 года. Кевину Спейси удалось сохранить свободу, однако роли в "Карточном домике" и премий он лишился.

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