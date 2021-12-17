Россия вернет из Сирии на родину еще 140 человек

Документы уже готовы

Из Сирии на родину вернули 9 российских детей. Домой их доставил самолет ВКС. Накануне поздно вечером он приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Все дети - родом из Дагестана. Долгое время их разыскивали родственники.

- Слушайте, дети в восторге! Они первый раз видят снег! Столько эмоций, смотрите!

Действительно, некоторым из этих детей было всего несколько месяцев, когда они с родителями покинули Россию. Может быть, впервые в жизни к ним обращено столько внимания и заботы.

- Тебе дарил кто-нибудь когда-нибудь букет?

- Нет. - Вот, будет первый!

Прямо в аэропорту Чкаловский детей и сопровождающих их взрослых пересаживают в кареты скорой помощи. В одной из столичных клиник они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид. И после карантина смогут встретиться с близкими, которые ждут их на родине в Дагестане.

"Всех детей, которых мы вывозим, это все дети, которых ищут родственники. Нет детей, которых мы сами приняли решение забрать. Это обращения, которых очень много. Нам пишут и в личных сообщениях, и в мессенджерах, в социальных сетях. Бабушки, дедушки, тети, дяди - с просьбой разыскать их горячо любимых внуков, внучек", - рассказала Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России.

Эта девочка до 9 лет жила в Махачкале. Затем вместе с родителями и маленьким братом транзитом через Турцию попала в Сирию. Отец погиб во время одного из обстрелов. Так семья оказалась в лагере для беженцев.

- А кто тебя дома ждет сейчас? - Тетя, бабушка, двоюродные братья, сестры. - А кем вообще стать думала? - Я думала, что переводчиком.

Чтобы каждый из них смог вернуться на родину, российская сторона при содействии сирийского правительства и курдской общины вела многомесячную работу. В лагерях для беженцев у детей были взяты образцы ДНК. Уже в России судебные медики сравнивали их образцами, предоставленными родственниками. При совпадении ребенка добавляли в список на возвращение, параллельно восстанавливали свидетельства о рождении, а военные продумывали безопасный маршрут эвакуации. Прямо на борту Минобороны медики осматривали детей. Многие годами не ходили в школу, жили в антисанитарных условиях, забыли или попросту не знают, что такое нормальная еда.

"Осмотр детей не выявил каких-то болезней. Дети в удовлетворительном состоянии. Не температурят, нет соплей, так что переживать не приходится", - рассказал Руслан Сайфуллин, ассистент кафедры инфекционных болезней у детей 2-го медицинского института имени Пирогова.

Как заявляют сирийские власти, ни одна другая страна не прилагает таких усилий к возвращению детей из лагерей для беженцев, как Россия. Детского омбудсмена Марию Львову-Белову в Дамаске принял и президент арабской республики.

"Ваш визит в Сирию очень важен. И хотел подчеркнуть, что мы не можем сконцентрироваться лишь на гуманитарном аспекте данного вопроса, но также должны обращать внимание на политический", - сказал президент Сирии Башар Асад.

За несколько лет из Сирии в Россию возвращены уже 219 детей. География – от Архангельской области до Владивостока, - но чаще всего мальчиков и девочек ждут на Кавказе. За их судьбами внимательно следят в команде детского омбудсмена. Им предстоит вспомнить русский язык, привыкнуть к новым одноклассникам. Тем временем уже подготовлены документы на возвращение еще 140 российских граждан.

Егор Киселёв, Кирилл Леглер, Андрей Корнилов, Артем Боев, "ТВ Центр".

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