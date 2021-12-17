Шольц призвал реанимировать нормандский формат

Новый канцлер ФРГ признал, что это непростая задача

Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. Решение принято единогласно на саммите в Брюсселе. Ограничения увязывают с Минскими соглашениями. Якобы недружественные меры отменят, когда Москва выполнит договорённости. Как нашей стране предлагается это сделать, непонятно, ведь Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Введенные против России в 2014 году секторальные санкции лидеры ЕС единогласно продлевают еще на полгода. И уже грозят Москве новыми. За то, что она не совершила. И как много раз повторяла - совершать не собирается. Вторжением на Украину пугают европейцев из Вашингтона и Киева.

"Мы хотели бы быть в ситуации, в которой отношения с Москвой будут хорошими. Но это зависит от выбора Москвы. Вне всяких сомнений: при вторжении России на Украину ЕС будет обязан ввести новые санкции, которые крайне дорого обойдутся России. Мы проделали всю необходимую работу в этом направлении", - рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Список согласованных на саммите мер не оглашают. Но речь может идти о санкциях против российских компаний, энергетического сектора. И даже отключении России от системы банковских платежей SWIFT. Что накануне зафиксировал в своей резолюции Европарламент. При этом параллельно в Брюсселе призывают реанимировать минский формат.

"У нас, европейцев, есть нормандский формат. Который мы намерены возродить, так как хотим внести свой вклад в развитие событий в правильном направлении. Хотя это будет непросто", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Разумеется, ведь для этого нужно что-то делать. А не просто призывать выполнять минские соглашения Москву, которая не является стороной конфликта, и наблюдать за тем, как киевские власти саботируют все то, под чем сами же подписались. Параллельно стягивая тяжелые вооружения к границе с ДНР и ЛНР. И требуя у Запада новых поставок оружия, как это было на саммите "Восточного партнерства".

Где Владимир Зеленский опять рассказывал европейским лидерам, как сильно хочет принести мир на юго-восток. А те опять делали вид, что поверили.

"У нас была важная дискуссия с президентом Владимиром Зеленский. По итогам которой мы совершенно ясно отметили наше общее желание перезапустить минский формат совместно с Россией. О чем я несколько дней назад говорил с президентом России Владимиром Путиным. Хотел бы здесь отметить заинтересованность президента Зеленского в прогрессе в этом направлении, которую мы все почувствовали", - сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

А вот сам Зеленский почувствовал только разочарование. Вернувшись в Киев, он тут же заявил, что хотел бы, чтобы главную роль в урегулировании конфликта на Донбассе стали играть США. Так как в нынешнем формате от Украины ничего не зависит. И еще, конечно, рассчитывал на более жёсткую позицию лидеров ЕС по антироссийским санкциям. Но Евросоюз, который сам страдает от введенных против Москвы ограничений, явно не горит желанием снова стрелять себе в ногу. Тем более что Россия сохраняет право ответить на каждый недружественный шаг.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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