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Снегопады и аномальные морозы: стихия бушует сразу в нескольких регионах

12:07
  • пятница
  • 17 декабря 2021

На севере Якутии без отопления остались сотни местных жителей

Сильные снегопады и аномальные морозы - сразу в нескольких регионах России. На Алтае после метели сложная ситуация на дорогах: гололед и массовые аварии. На трассах помощь водителям оказывают сотрудники МЧС. На севере Якутии без отопления остались сотни местных жителей. За окном - сильные морозы.

Морозные туманы накрыли Якутию, на севере республики синоптики обещают похолодания ниже минус 50 градусов. В разгар зимы в одном из городов - Олёкминске - произошла авария в котельной. Без отопления остались около 500 человек. На улице - морозы, а в квартирах - всего плюс 9.

В Алтайском крае гололед. Фуры стоят по обочинам - не могут проехать. На дорогах дежурят усиленные группировки спасателей. Регион накрыл снежный циклон, который, как обещают синоптики, задержится на выходные.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой. 

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