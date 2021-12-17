Лазарев и Топалов спели вместе спустя 16 лет

Экс-участники группы Smash!! подготовили для фанатов сюрприз

Певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов, ранее выступавшие в составе группы Smash!!, спели вместе спустя 16 лет.

Накануне долгожданного праздника артисты выпустили песню – "Новый год". В ней поется о любви и новогоднем волшебстве.

"В честь двадцатилетия со дня основания группы артисты записали совместную песню", - отметили в звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment Russia.

Группа Smash!! распалась в 2004 году, просуществовав четыре года. Лазарев и Топалов успели выпустить такие хиты как Talk To Me, Freeway , "Молитва" и другие. Несколько раз артисты воссоединялись для выступлений, например, на 10-летнем юбилее группы, однако новых хитов не записывали.

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