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В Москве проводят финалы двух конкурсов проекта "Лидеры России"

12:07
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Мероприятия объединили несколько тысяч человек из разных регионов

Перспективных руководителей и специалистов в области экономики выбирают в эти дни в Москве. В столице проводят финалы сразу двух конкурсов проекта "Лидеры России": "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность".

Они входят в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Мероприятия объединили несколько тысяч человек из разных регионов. Около пятисот из них вышли в финал. Лучшие участники смогут пройти образовательные программы и стажировки в крупных компаниях и органах власти, а также получить приглашение на перспективные вакансии.

"Большое количество молодых людей, желающих что-то менять, собираются в одном месте. Часть участников проверяет себя, другие ищут новые ориентиры в своём карьерном росте. Самое главное достижение, которое вы сможете получить, - это найти единомышленников, с которыми будете жить и строить Россию", - заявил Андрей Клычков, губернатор Орловской области.

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