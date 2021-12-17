Дед Мороз доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Дерево привезли из Подмосковья

На Соборную площадь Кремля доставили главную новогоднюю ёлку нашей страны. Её привезли из Щёлковского района Подмосковья минувшей ночью. Высота дерева - 28 метров. Специальный автопоезд, за рулём которого сам Дед Мороз, по традиции въехал через Спасские ворота.

По улицам празднично оформленной Москвы, автопоезд везет важный груз. Тягач аккуратно останавливается на брусчатке Красной площади. Москвичи и гости города признаются, что пришли сюда этим вечером специально.

Выбор Кремлевской ели – долгий процесс. Ежегодно каждое лесничество представляет своих претендентов. Сначала определяют 10 лучших. Потом – ту самую, достойную. Дерево должно иметь прямой ствол и красивые и крепкие ветви - ведь они должны выдержать тысячи игрушек и почти полтора километра гирлянд. В Щелковском районе Московской области и нашли эту красавицу - самую пушистую и стройную. Бережно спилить – отдельное искусство.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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