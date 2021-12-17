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Бывший адвокат Трампа подал на него в суд

11:21
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Юрист требует возмещения убытков

Майкл Коэн, экс-адвокат бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подал в суд на него и федеральное правительство, пишет New York Daily News.
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Ранее Коэна осудили на три года тюрьмы за финансовые нарушения. Позднее его выпустили под домашний арест, но вскоре водворили обратно, так как юрист стал появляться на улицах и в ресторанах Нью-Йорка. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

Иск подан в федеральный суд Манхэттена. В нем сказано, что возвращение Коэна в тюрьму было связано с его работой над книгой о Трампе. Адвокат требует возмещения убытков, сумма компенсации при этом не указывается.

Также известно, что в качестве ответчика фигурирует в том числе бывший генеральный прокурор Уильям Барр.

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