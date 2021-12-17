Бывший адвокат Трампа подал на него в суд

Юрист требует возмещения убытков

Майкл Коэн, экс-адвокат бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подал в суд на него и федеральное правительство, пишет New York Daily News.

Ранее Коэна осудили на три года тюрьмы за финансовые нарушения. Позднее его выпустили под домашний арест, но вскоре водворили обратно, так как юрист стал появляться на улицах и в ресторанах Нью-Йорка. Впоследствии суд повторно распорядился отпустить Коэна.

Иск подан в федеральный суд Манхэттена. В нем сказано, что возвращение Коэна в тюрьму было связано с его работой над книгой о Трампе. Адвокат требует возмещения убытков, сумма компенсации при этом не указывается.

Также известно, что в качестве ответчика фигурирует в том числе бывший генеральный прокурор Уильям Барр.

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