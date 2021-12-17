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Кардиолог назвал особенности постковидного синдрома после "омикрона"

11:19
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Врач предупредил, что его предположения носят предварительный характер

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию новой разновидности "омикрон", с большой степенью вероятности будут страдать от постковидного синдрома — как и в случае с другими штаммами. Об этом рассказал кардиолог Заурбек Шугушев.

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Медик подчеркнул, что пока разговоры о последствиях "омикрона" носят предварительный и теоретический характер — в настоящее время нельзя сказать, как он поведет себя на практике в России.

Врач напомнил, что коронавирус поражает все органы и ткани, степень повреждений индивидуальна для каждого человека. Чаще всего наблюдаются осложнения на сердечно-сосудистую систему: системное воспаление, которое может сохраняться длительное время, вызывает тромбообразование.

По словам Шугушева, симптоматика "омикрона" мало отличается от проявлений других штаммов, однако можно предположить, что определенные симптомы будут сохраняться дольше.

К таким проявлениям эксперт отнес усталость, боль в суставах, головную боль. Кроме того, из-за способности возбудителя COVID-19 проникать в нервную систему и жить в ней месяцами многие жалуются, что долго не восстанавливается обоняние и вкус, сообщает радио Sputnik.

Ранее гематолог Диана Ким рассказала, что иногда постковидный синдром развивается в виде нарушений свертываемости крови. Исход может быть фатальным, если тромбы образуются в сосудах головного мозга — это грозит инсультом.

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