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С мясом и без шипучки: какой стол накрыть для встречи года Тигра

11:41
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Символом 2022 года является Голубой Водяной Тигр

Тем, кто верит в гороскопы, следует готовиться к празднованию Нового года с учетом предпочтений его хозяина — Голубого Водяного Тигра. Об этом рассказала член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.

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Эксперт отметила, что в наступающий год хищника главным блюдом праздничного стола должно быть мясо, желательно приготовленного одним крупным куском.

С другой стороны, символом уходящего года является Бык, поэтому в качестве дани уважения не стоит выбирать говядину.

В качестве гарнира можно выбрать любые овощи, однако Тигру больше по душе желтая и оранжевая цветовые гаммы. Если природный цвет продукта этому не соответствует, можно подкрасить блюдо шафраном или куркумой.

Осипова напомнила о любви Тигра к красоте и эстетике, поэтому важно позаботиться о внешнем виде праздничного стола.

Не любит Тигр шипучие напитки и крепкий алкоголь, поэтому над выбором спиртного придется подумать — тем более что традиционным новогодним напитком у россиян является шампанское, рассказала эксперт РИА Новости.

Между тем экономисты подсчитывают расходы россиян на предстоящее праздничное застолье. Накрыть стол к Новому году для семьи из четырех человек обойдется почти в 11,5 тысячи рублей. Это на 8,73% больше, чем годом ранее.

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