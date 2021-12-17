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Польский военный перешел на сторону Белоруссии и попросил убежища

11:26
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Мужчина выступил против миграционной политики Польши

Военнослужащий польского подразделения на границе с Белоруссией перешел на сопредельную сторону.
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Мужчина не согласен с миграционной политикой Польши и негуманным обращением с беженцами, поэтому решил попросить политического убежища, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь", - подчеркнули в ведомстве (цитата по ТАСС).

РИА Новости утверждает, что перебежца зовут Чечко Эмиль, он 1996 года рождения.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции.

Двухтысячная группа мигрантов обосновалась на белорусско-польской границе в ноябре. Беженцы, в основном курды, пытались прорваться на территорию Польши, но их остановили польские силовики с применением спецсредств. После этого часть беженцев приняла решение вернуться на родину.  

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