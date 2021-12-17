В Москве задержан сторонник ИГ

Он вербовал студентов МИРЭА

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали студента МИРЭА за попытки вербовки других студентов в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство".

"Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", - сказано в пресс-релизе ФСБ.

Уточняется, что задержанный - гражданин одной из республик Средней Азии. В Сети он призывал силой оружия построить халифат в Ираке и Сирии, пропагандировал идеологию ИГ.

Возбуждено дело об оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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