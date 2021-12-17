"Слова не вернут погибших": напавший на казанскую школу попросил прощения

Убийца сообщил, что действовал в одиночку

Напавший на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев раскаялся в содеянном и попросил прощения у пострадавших и родственников погибших.

Обвиняемый рассказал в интервью изданию "Реальное время", что действовал в одиночку и не состоял в секте.

"Я делал все сам. Раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", - сказал Галявиев.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию №175 с оружием. Он открыл стрельбу по ученикам и преподавателям, в результате погибли девять человек, еще 24 человека пострадали. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе.

Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы. Экспертиза признала молодого человека вменяемым.

Одной из причин, по которым стало возможным массовое убийство в казанской школе №175, стало отсутствие охраны в учебном заведении, так как родители школьников отказались за нее платить.

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