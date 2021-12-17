Россия начнет борьбу в Лиге наций 2 июня 2022 года

Первый матч россияне проведут против сборной Албании

Первый матч в рамках Лиги наций в 2022 году российская национальная сборная проведет 2 июня. Об этом рассказали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В турнире сборная России будет выступать в группе 2 дивизиона В. В нее также попали сборные Израиля, Исландии и Албании. Именно с Албании российские спортсмены начнут борьбу за победу в Лиге наций.

Лига наций проводится раз в два года и состоит из трех лиг по 16 сборных и четвертой лиги, в которой будет семь команд. Жеребьевка группового этапа прошла в Ньоне 16 декабря.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона 2022/2023 опубликованы на официальном сайте УЕФА.

Российские футболисты готовятся также к чемпионату мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Сборная России по футболу в марте 2022 года встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отборочного тура. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии Швеции и Чехии.

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