ФСБ предотвратила насильственную акцию украинских неонацистов

Мишенью злоумышленников был российский журналист

Федеральная служба безопасности России помешала украинским неонацистам провести насильственную акцию в отношении сотрудника российских средств массовой информации. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказали представители спецслужбы.

Как уточнили в ведомстве, в Ростовской области задержали россиянина, причастного к подготовке насильственной акции по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У." гражданина Украины Егора Краснова.

Мишенью акции, по данным ФСБ, являлся сотрудник российских СМИ, который специализировался на украинской проблематике. Его имя и название издания не разглашается.

По месту жительства задержанного нашли и изъяли компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

Проводятся проверки и исследования, по итогам которых будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

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