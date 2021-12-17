ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила насильственную акцию украинских неонацистов

12:04
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Мишенью злоумышленников был российский журналист

Федеральная служба безопасности России помешала украинским неонацистам провести насильственную акцию в отношении сотрудника российских средств массовой информации. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказали представители спецслужбы.
ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки

Как уточнили в ведомстве, в Ростовской области задержали россиянина, причастного к подготовке насильственной акции по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У." гражданина Украины Егора Краснова.

Мишенью акции, по данным ФСБ, являлся сотрудник российских СМИ, который специализировался на украинской проблематике. Его имя и название издания не разглашается.

По месту жительства задержанного нашли и изъяли компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

Проводятся проверки и исследования, по итогам которых будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.