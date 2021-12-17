В гражданский оборот вышла первая серия "ЭпиВакКороны-Н"

В ней 12 тысяч доз

Центр "Вектор" выпустил в гражданский оборот первую серию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА "Новости".

Уточняется, что предназначена партия для клинических исследований третьей фазы. В ней 12 тысяч доз.

"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", - сказано в сообщении.

В исследовании будут участвовать 250 добровольцев старше 60 лет.

От созданной ранее "ЭпиВакКороны" эта вакцина отличается только особенностями технологического производства, объяснили специалисты.

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