Раненный клиентом стоматолог скончался в больнице

Преступник арестован

Стоматолог, на которого напал недовольный клиент, умер в больнице от полученных ран.

"41-летний потерпевший скончался в больнице", - сообщили в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде на северо-востоке Москвы. 59-летнему Мураду Оганесяну не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего достал нож и ударил стоматолога в живот.

Изначально следователи возбудили дело о покушении на убийство. После смерти врача дело переквалифицируют на "Убийство". Оганесян арестован, он пробудет под стражей до 13 февраля 2022 года включительно.

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