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Путин подарил папе Франциску скульптурный портрет Достоевского

12:49
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Президент поздравил понтифика с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения святейшего Папу Римского Франциска.
Папа Римский, пролетая над Россией, помолился за нас

17 декабря понтифику исполнилось 85 лет. Российский лидер пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в ответственной миссии.

"Вся ваша жизнь посвящена продвижению высоких духовных и нравственных ценностей", - отметил Путин.

Путин заметил, что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. В связи с этой знаменательной датой президент решил подарить понтифику скульптурный портрет писателя.

Кроме того, президент оценил вклад Франциска в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями.

Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога", - говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

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