Матвиенко призвала уберечь русский язык от англицизмов

Через чистую речь в том числе воспитывается патриотизм

В России злоупотребляют англицизмами в речи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне говорят "кешбэк". Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перфоманс... Ну хватит нам увлекаться этим", - приводит слова председателя верхней палаты парламента ТАСС.

Она подчеркнула, что "упускать" русский язык нельзя, так как это один из элементов воспитания патриотизма.

"Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей", - заключила спикер Совфеда.

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