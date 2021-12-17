Машина для перевозки питания загорелась в "Шереметьево"

Никто не пострадал

В столичном аэропорту "Шереметьево" загорелась Машина аэродромного обслуживания, которая перевозит продукты питания для самолетов.

Как стало известно РИА Новости, в кабине машины произошло замыкание электрооборудования. Водитель не пострадал. Возгорание потушили с помощью огнетушителя.

Накануне все в том же "Шереметьево" самолет Boeing 777 задел крылом машину для противообледенительной обработки. В результате автомобиль перевернулся, водитель получил травмы. По одной из версий, ЧП произошло, потому что пилот начал движение без команды.

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