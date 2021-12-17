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В Кремле не исключили разговора Путина с Маском

13:21
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Но для этого должно быть выполнено одно условие

В ходе брифинга с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, заинтересован ли Владимир Путин в разговоре с американским предпринимателем Илоном Маском.
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"Илон Маск на представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным, и тогда не исключаем общения с президентом", - приводит ответ кремлевского спикера ТАСС.

По словам Пескова, глава государства всегда открыт к общению с иностранными бизнесменами, регулярно общается с теми, кто широко представлен на российском рынке.

Минувшим летом гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию. "Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - сказал тогда он.

Сам Маск до этого по видеосвязи выступил на российском просветительском марафоне "Новое знание" и рассказал молодежи о том, каким видит будущее.

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