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Песков допустил вмешательство Путина в ситуацию с Сокуровым

13:29
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Режиссер рассказал об угрозах после спора с президентом

Президент России Владимир Путин может вмешаться, если ситуация с режиссером Александром Сокуровым обострится. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Появились новые подробности встречи Путина с членами СПЧ

9 декабря во время встречи главы государства с президентским Советом по правам человека между ним и одним из членов СПЧ Александром Сокуровым вышел спор дискуссия об устройстве государства. Сокуров заявил о кризисе федерализма и назвал республики Северного Кавказа националистическими.

Позднее режиссер письменно обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с извинениями за спор. В письме он также рассказал, что друзья предупреждают его об угрозе жизни.

Песков, комментируя ситуацию, подтвердил, что при продолжении угроз глава государства "будет готов" вмешаться в ситуацию.

Представитель Кремля также подчеркнул, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа, сообщает РБК.

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Режиссер Александр Сокуров
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