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Поклонская защитила магистерскую диссертацию

13:32
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Политик заканчивает обучение в дипломатической академии

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию о российской-украинских отношениях.

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Тема работы звучит так - "Российско - украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе".

"Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила - защитила свою магистерскую диссертацию", сообщила довольная Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее Киевский апелляционный суд разрешил задержать Наталью Поклонскую, которая сейчас занимает должность российского посла в Кабо-Верде. На Украине против экс-прокурора Крыма возбуждены дела о "государственной измене" и "нарушении законов и обычаев войны".

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