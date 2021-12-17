Политик заканчивает обучение в дипломатической академии

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская защитила магистерскую диссертацию о российской-украинских отношениях.

Тема работы звучит так - "Российско - украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе".

"Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила - защитила свою магистерскую диссертацию", сообщила довольная Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее Киевский апелляционный суд разрешил задержать Наталью Поклонскую, которая сейчас занимает должность российского посла в Кабо-Верде. На Украине против экс-прокурора Крыма возбуждены дела о "государственной измене" и "нарушении законов и обычаев войны".

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