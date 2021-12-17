Суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука

Прокуратура настаивает на необходимости заключить политика под стражу
Суд в Киеве рассматривает апелляцию прокуратуры на изменение меры пресечения Виктору Медведчуку. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" находится под домашним арестом, но гособвинителей это не устраивает.
Депутат - фигурант двух уголовных дел. Его подозревают в госизмене, содействии терроризму и расхищении национальных ресурсов. Сам оппозиционер называет все обвинения безосновательными. И считает, что украинская власть так расправляется с неугодными противниками.
Сегодня у здания Верховной Рады во время массового митинга произошли столкновения с полицией. Несколько человек задержаны. На акцию в центре города вышли тысячи предпринимателей. Демонстранты требуют от властей обратить внимание на их проблемы и поддержать бизнес.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram