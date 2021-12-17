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Москва не ставит сроков по введению "Северного потока - 2"

13:37
  • пятница
  • 17 декабря 2021

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России

Как сообщил в пятницу в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не ставит определенных сроков по введению газопровода "Северный поток - 2".
Шольц отказался считать решение по "Северному потоку - 2" политическим

"Это вопрос исключительно регулятора", - уточнил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

В понедельник Песков заявил, что с регулятором ФРГ продолжается работа и оператор проекта Nord Stream 2 AG выполняет все требования. "Здесь надо просто набраться терпения", - резюмировал тогда пресс-секретарь.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

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