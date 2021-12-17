Москва не ставит сроков по введению "Северного потока - 2"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России

Как сообщил в пятницу в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не ставит определенных сроков по введению газопровода "Северный поток - 2".

"Это вопрос исключительно регулятора", - уточнил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

В понедельник Песков заявил, что с регулятором ФРГ продолжается работа и оператор проекта Nord Stream 2 AG выполняет все требования. "Здесь надо просто набраться терпения", - резюмировал тогда пресс-секретарь.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram